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    Парламент Литвы рассмотрит возможность отправки в Украину военных

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    В Минобороны Литвы подчеркнули, что "проект не дает возможности литовским солдатам принимать участие в военных действиях и антитеррористических операциях на территории Украины".
    Флаг Литвы
    flickr.com/Roger Russell

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Депутаты литовского сейма подтвердили рассмотрение проекта, предложенного главой Минобороны Раймундасом Кароблисом, "об участии военных единиц Литвы в международных операциях", в котором указаны правовые основания для отправки литовских солдат в Украину с целью обучения, сообщает пресс-служба парламента.

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    "В представленном проекте предусматривается отправка во втором полугодии этого года в Украину военных единиц Литвы, в состав которых войдут военные и гражданские сотрудники системы обороны края. С целью обучения украинских ВС планируется направить до 60 военнослужащих", — говорится в сообщении.

    Как заявил в парламенте глава Минобороны Литвы, "данный проект не дает возможности литовским солдатам принимать участие в военных действиях и антитеррористических операциях на территории Украины".

    После того, как сейм подтвердил рассмотрение проекта, он будет отправлен в парламентские комитеты. К данному вопросу парламент вернется 22 июня.

    В 18-ом докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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