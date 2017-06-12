Консерваторы поддержали Мэй, дав ей пятилетний мандат премьера

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина, Денис Ворошилов. Парламентарии-консерваторы выразили "уверенную поддержку" Терезе Мэй на посту премьер-министра и партийного лидера, несмотря на неудачу на недавних парламентских выборах, заявил вице-председатель руководящего комитета Консервативной партии Чарльз Уокер.

В понедельник Мэй провела несколько встреч как с рядовыми членами партии, так и с составом руководящего комитета. Как сообщили британским СМИ участники встреч, главным их итогом стало согласие Мэй начать диалог об отказе от "жесткого" Brexit с теми, кто поддерживает интеграцию с Европой.

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"Я восхищаюсь тем, что Мэй на прошедшей встрече взяла полную ответственность за избирательную кампанию. Парламентарии выразили ей уверенную поддержку… мы ожидаем пять лет работы правительства консерваторов", — сказал Уокер в интервью Би-би-си.

Ранее некоторые политики и СМИ не исключали, что Мэй, лишившая партию абсолютного большинства в парламенте, может под давлением критики покинуть пост премьера. На данный момент нет никаких подтверждающих эти предположения заявлений.