наверх
12.06.201702:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Вальс и Меланшон прошли во второй тур выборов во Франции, Амон выбыл

    Тема:

    Макрон - новый президент Франции (242)

    20
    По данным МВД Франции, Вальс, баллотировавшийся в департаменте Эсон, получил 24,45% голосов и прошел во второй тур, где встретится с Фаридой Амрани из "Непокорившейся Франции".
    Мануэль Вальс. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Экс-премьер Франции Мануэль Вальс и лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон прошли во второй тур парламентских выборов, тогда как бывший министр образования Бенуа Амон выбыл из борьбы за депутатское кресло.

    Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Ле Пен вышла во второй тур парламентских выборов с 46% голосов

    Читайте также: Европа перед выбором: газ из США или контракты с "Газпромом"

    В 2016 году Вальс потерпел поражение на втором туре праймериз Социалистической партии, уступив экс-министру образования Бенуа Амону, который, в свою очередь, проиграл в первом туре выборов главы государства 23 апреля. Поражение в первом туре выборов потерпел и Меланшон.

    Согласно информации агентства Рейтер, по данным на настоящее время, Меланшон лидирует в своем избирательном округе в департаменте Буш-дю-Рон.

    По данным МВД Франции, Вальс, баллотировавшийся в департаменте Эсон, получил 24,45% голосов и прошел во второй тур, где встретится с Фаридой Амрани из "Непокорившейся Франции".

    В свою очередь Амон, выдвигавший свою кандидатуру в департаменте Ивелин, не смог обогнать соперников из движения "Вперед, республика" и партии "Республиканцы", и выбыл из гонки.

    В воскресенье во Франции прошел первый тур парламентских выборов.

    После подсчета 75,7% бюллетеней (17,1 миллиона), в целом по стране за кандидатов от движения президента страны Эммануэля Макрона "Вперед, республика" проголосовали 26,9% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" — 15,8%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 14,4%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 10,6% и левоцентристская Социалистическая партия — 7,5%.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе
    Европа открывает для украинцев свои границы
    Андрей Блинов
    Медреформа или медицинский геноцид?
    Тереза Мэй заявила о получении разрешения на формирование кабинета министров
    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    Рабочий на газораспределительной станции
    Стокгольмский арбитраж и дело Тимошенко