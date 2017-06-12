Вальс и Меланшон прошли во второй тур выборов во Франции, Амон выбыл

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Экс-премьер Франции Мануэль Вальс и лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон прошли во второй тур парламентских выборов, тогда как бывший министр образования Бенуа Амон выбыл из борьбы за депутатское кресло.

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В 2016 году Вальс потерпел поражение на втором туре праймериз Социалистической партии, уступив экс-министру образования Бенуа Амону, который, в свою очередь, проиграл в первом туре выборов главы государства 23 апреля. Поражение в первом туре выборов потерпел и Меланшон.

Согласно информации агентства Рейтер, по данным на настоящее время, Меланшон лидирует в своем избирательном округе в департаменте Буш-дю-Рон.

По данным МВД Франции, Вальс, баллотировавшийся в департаменте Эсон, получил 24,45% голосов и прошел во второй тур, где встретится с Фаридой Амрани из "Непокорившейся Франции".

В свою очередь Амон, выдвигавший свою кандидатуру в департаменте Ивелин, не смог обогнать соперников из движения "Вперед, республика" и партии "Республиканцы", и выбыл из гонки.

В воскресенье во Франции прошел первый тур парламентских выборов.

После подсчета 75,7% бюллетеней (17,1 миллиона), в целом по стране за кандидатов от движения президента страны Эммануэля Макрона "Вперед, республика" проголосовали 26,9% избирателей. Далее следует правоцентристская партия "Республиканцы" — 15,8%, правый "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 14,4%, левая "Непокорившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона — 10,6% и левоцентристская Социалистическая партия — 7,5%.