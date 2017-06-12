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    Больше половины французов не пришли на парламентские выборы

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    Макрон - новый президент Франции (241)

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    По словам главы МВД Франции Жерара Коллона, по данным с 91,3% избирательных участков, явка составила 48,7%, то есть более половины избирателей не пошли голосовать.
    Выборы во Франции. Архивное фото
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    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Больше половины французских избирателей не пришли голосовать в первом туре выборов в Национальное собрание (нижняя палата), который прошел в воскресенье, заявил глава МВД Франции Жерар Коллон.

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    "Первый урок нынешнего голосования — значительное снижение уровня участия в выборах по сравнению с прошлыми выборами. По данным с 91,3% избирательных участков, явка составила 48,7%, то есть более половины избирателей не пошли голосовать. Эти данные нас беспокоят, задуматься над ними должны все представители политического класса", — заявил Коллон в своем выступлении перед журналистами.

    Ранее сообщалось, что на выборах в Национальное собрание Франции лидирует движение "Вперед, республика".

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