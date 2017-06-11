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    Джонсон поддержал Мэй после сообщений о том, что он намерен ее сменить

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (494)

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    По словам главы британского Министерства иностранных дел Бориса Джонсона, он поддерживает премьер-министра Терезу Мэй и считает сообщения в СМИ о готовности посостязаться за кресло главы правительства ерундой.
    Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что поддерживает Терезу Мэй после появившихся в СМИ сообщений о том, что он намерен заменить ее на посту премьера.

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    "Ерунда (издания — ред.) Mail on Sunday — я поддерживаю Терезу Мэй. Давайте продолжим работать", — написал Джонсон в своем микроблоге в Twitter.

    ​Ранее газета писала, что Джонсон готовится посостязаться за кресло премьера. Один из ближайших сторонников дипломата сообщил газете, что сейчас наилучшее время для Джонсона, чтобы попробовать занять эту должность. При этом тот факт, что соратники главы МИД активно говорят о его преимуществах, будет восприниматься на Даунинг-стрит как дестабилизирующий фактор, сообщило издание.

    Парламентские выборы в Великобритании
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы в Великобритании. Не исключено, что Брекзита не будет

    Также СМИ сообщали, что пять министров британского кабинета призывают Джонсона предпринять усилия, чтобы заменить Терезу Мэй на посту премьер-министра.

    В четверг, 8 июня, в Великобритании прошли парламентские выборы. Консерваторы получили всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.

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