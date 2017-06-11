Джонсон поддержал Мэй после сообщений о том, что он намерен ее сменить

КИЕВ, 11 июн — РИА Новости Украина. Глава британского МИД Борис Джонсон заявил, что поддерживает Терезу Мэй после появившихся в СМИ сообщений о том, что он намерен заменить ее на посту премьера.

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"Ерунда (издания — ред.) Mail on Sunday — я поддерживаю Терезу Мэй. Давайте продолжим работать", — написал Джонсон в своем микроблоге в Twitter.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 10 червня 2017 р.

​Ранее газета писала, что Джонсон готовится посостязаться за кресло премьера. Один из ближайших сторонников дипломата сообщил газете, что сейчас наилучшее время для Джонсона, чтобы попробовать занять эту должность. При этом тот факт, что соратники главы МИД активно говорят о его преимуществах, будет восприниматься на Даунинг-стрит как дестабилизирующий фактор, сообщило издание.

Также СМИ сообщали, что пять министров британского кабинета призывают Джонсона предпринять усилия, чтобы заменить Терезу Мэй на посту премьер-министра.

В четверг, 8 июня, в Великобритании прошли парламентские выборы. Консерваторы получили всего 318 мандатов — на 12 меньше, чем у них было в предыдущем составе парламента, и на 8 меньше, чем нужно для абсолютного большинства. В результате выборы, которые Мэй инициировала, чтобы укрепить позиции партии и свои лично, обернулись "подвешенным парламентом" и необходимостью формирования коалиции, а сама премьер борется сейчас за сохранение поста.