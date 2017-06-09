Брейвик сменил имя

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Организатор двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик официально сменил имя и фамилию. Теперь в реестре населения страны он значится как Фьотольф Хансен (Fjotolf Hansen), сообщает в пятницу, 9 июня, местное издание VG.

Адвокат террориста подтвердил такие данные, но не уточнил, когда и почему Брейвик это сделал. Он лишь отметил, что подзащитный решился на такой шаг совсем недавно.

8 июня Верховный суд Норвегии отказался рассматривать жалобу Брейвика на условия его содержания в тюрьме. Юристы заявили, что будут обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Андерс Беринг Брейвик (1979) был признан виновным в гибели 22 июля 2011 года восьми человек в центральном Осло и 69 человек в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии в окрестностях Осло на острове Утёйа. Сразу же после своего задержания Брейвик признался в совершении терактов, однако, виновным себя не считал. Он неоднократно говорил, что пошел на свои действия чтобы остановить падение норвежской культуры в рамках права на самооборону в борьбе против мультикультурализма.

В августе 2012 года суд Осло приговорил Брейвика к 21 году тюремного заключения. Жалобу на государство, которое, как настаивает Брейвик, сильно изолировало его от людей, он подал в суд Осло в июле 2015 года.