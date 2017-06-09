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    Консерваторы нашли, с кем объединиться в парламенте Британии

    Тема:

    Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit (485)

    (обновлено: )97
    На состоявшихся накануне выборах консерваторы завоевали 318 мест в парламенте при необходимых для большинства 326. При этом результаты еще по одному из 650 участков пока не оглашены.
    Парламентские выборы в Великобритании
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ЛОНДОН, 9 июн – РИА Новости. Североирландской демократической партией выразила готовность поддерживать инициативы консерваторов в парламенте Великобритании, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

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    При этом, по информации источников телеканала, партия считает, что необходимости в официальном формировании коалиции с консерваторами нет.

    По данным агентства Рейтер, официальный представитель DUP отказалась комментировать эту информацию.

    Не подтвержденные официально сообщения о начале переговоров появились еще в ночь на пятницу. На состоявшихся накануне выборах консерваторы завоевали 318 мест в парламенте при необходимых для большинства 326. DUP обеспечила себе 10 мест. При этом результаты еще по одному из 650 участков пока не оглашены.

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