Выборы в Британии: премьеру предложили "подумать" об отставке

КИЕВ, 9 июн – РИА Новости Украина, Мария Табак. Если прогноз exit poll по результатам всеобщих выборов оправдается, то премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна "подумать об отставке", заявила теневой министр иностранных дел Эмили Торнберри.

Результаты exit poll неутешительны для Консервативной партии: согласно прогнозу, Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства ей не хватает 12 мест. В последнем составе парламента у правящей партии было 330 мест, так что если прогноз exit poll оправдается, этот результат будет катастрофой для премьера Терезы Мэй, инициировавшей выборы.

"Если это так, то это отличные результаты. Если это правда, я думаю, она (Мэй – ред.) должна подумать о своей позиции. Я думаю, она должна уйти. Она потерпела сокрушительное поражение", — сказала Торнберри журналистам.

Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании прошли 8 июня по инициативе консервативного правительства. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр страны Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.