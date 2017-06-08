Власти США обвиняют "Короля такси" из СССР в неуплате налогов на $5 млн

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Власти США предъявили обвинение владельцу крупнейшего таксопарка в Нью-Йорке, эмигранту из бывшего СССР Евгению Фридману в связи с неуплатой налогов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как сообщил генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман, 46-летний Фридман, которого называют "Королем такси", обвиняется в неуплате налогов на сумму 5 миллионов долларов в период с 2012 по 2015 годы. Он был помещен в тюрьму округа Олбани. Судья назначил залог в размере 500 миллионов долларов.

По словам Шнайдермана, Фридман "построил свою империю, воруя у жителей Нью-Йорка – присваивая деньги, которые должны были стать инвестициями в транспортную систему".

Как сообщила комиссар по налогообложению и финансов Нони Мэньон (Nonie Manion), водители такси взимали надлежащую оплату за перевозки, однако Фридман мошенничал с налоговыми декларациями. По словам адвоката Фридмана Патрика Игана, его подзащитный отрицает предъявленные ему обвинения.

Напомним, нападающий мадридского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду добровольно заплатил 6 миллионов евро по своей налоговой задолженности.