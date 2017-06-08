Нападения в Тегеране: число жертв возросло до 17

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ТЕГЕРАН, 8 июн — РИА Новости. Число погибших в результате нападений террористов в Тегеране возросло до 17, опознаны 13 из них, сообщает агентство ISNA со ссылкой на медиков.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана подтвердили ликвидацию одного из террористов. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. У мавзолея силовики арестовали двух человек.

"Число погибших возросло до 17. Опознаны 13 жертв, идет процесс опознания остальных", — приводит агентство слова главы управления судмедэкспертизы Ирана Ахмада Шаджаи.

По его словам, среди погибших одна женщина. Ранее сообщалось, что ранения в результате терактов получили 43 человека.

Источник в иранском парламенте сообщил РИА Новости, что церемония прощания с жертвами состоится в пятницу, присутствовать будут и чиновники. Также планируется устроить церемонию прощания в парламенте.