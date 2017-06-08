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    В мире

    МИД Ирана резко отреагировал на слова Трампа о терактах в Тегеране

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    В МИД Ирана заявили, что противоречивое заявление Трампа прозвучало в тот момент, когда иранцы столкнулись с терроризмом при поддержке сателлита США.
    Флаги Ирана на площади в Тегеране
    REUTERS Morteza Nikoubazl

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил критикой на заявления президента США в связи с терактами в Тегеране.

    Опубликован момент подрыва смертника у мавзолея Хомейни
    Канал soltanali Dinashi на youtube
    Момент взрыва смертника у мавзолея Хомейни в Тегеране

    Ранее Дональд Трамп в связи с терактами в Тегеране выразил свои соболезнования, однако также заявил, что Иран, будучи спонсором терроризма, "рискует пасть его жертвой".

    "Противоречивое заявление Белого дома и санкции сената (прозвучали) в тот момент, когда иранцы столкнулись с терроризмом при поддержке сателлита США. Иранский народ отвергает подобные заверения в дружбе со стороны США", — написал Зариф на своей странице в Twitter.

    Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана также подтвердили ликвидацию одного из нападавших. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея. В результате терактов погибли 13 и пострадали 43 человека.

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