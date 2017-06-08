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    Губернатор Нью-Йорка призвал Трампа депортировать его

    (обновлено: )1310
    Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который является иммигрантом, напомнил Дональду Трампу, что мать президента США приехала в Штаты из Шотландии, а семья его отца приехала из Германии.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Kevin Coombs

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за иммиграционную политику.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
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    "Вы хотите депортировать иммигрантов? Начните с меня, я иммигрант", — сказал он, выступая перед аудиторией в одном из городов штата.

    По его словам, "все мы иммигранты". "И вы тоже иммигрант, мой друг", — сказал он, обращаясь к президенту.

    Как отмечает в данной связи телеканал Fox News, процитировавший это выступление, мать Трампа приехала в США из Шотландии, а семья его отца приехала из Германии.

    Трамп активно использовал в ходе предвыборной кампании общение с жертвами преступлений, совершенных нелегальными иммигрантами. Он заявляет, что наличие таких жертв показывает необходимость жестких иммиграционных мер и строительства стены на границе с Мексикой.

    Критики Трампа заявляют, что он пытается очернить целую категорию нелегальных жителей США, насчитывающую 11 миллионов человек, из которых лишь немногие когда-либо нарушали закон.

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