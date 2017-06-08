Иран является и спонсором, и жертвой терроризма - Трамп

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп в связи с терактами в Тегеране заявил, что Иран является и спонсором, и жертвой терроризма.

"Мы скорбим и молимся о невинных жертвах террористических нападений в Иране и за иранский народ, который переживает такие трудные времена. Мы подчеркиваем, что государства, которые спонсируют терроризм, рискуют пасть жертвой того самого зла, которое они продвигают", — говорится в письменном заявлении Трампа.

США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и по подозрению в том, что Тегеран спонсирует терроризм. США, как и их союзники в регионе, прежде всего Саудовская Аравия, обвиняют Тегеран во вмешательстве в дела Сирии, Ирака, Йемена и других стран.

Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана также подтвердили ликвидацию одного из нападавших. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея. В результате терактов погибли 13 и пострадали 43 человека.