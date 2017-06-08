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    Конгрессмены готовят иск против Трампа из-за конфликта интересов

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (274)

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    По данным СМИ, "десятки членов палаты представителей и сената намерены в ближайшее время возбудить дело против Дональда Трампа, утверждая, что он нарушает закон, отказываясь оставить свою бизнес-империю".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Группа американских конгрессменов намерена "в ближайшие недели" возбудить против президента США Дональда Трампа дело в связи с конфликтом интересов, пишет газета Politico.

    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst
    Трампофобия и трампомания. Трамп завершил первое зарубежное турне

    Как указывается в материале, "десятки членов палаты представителей и сената намерены в ближайшее время возбудить дело против Трампа, утверждая, что он нарушает закон, отказываясь оставить свою бизнес-империю, которая продолжает получать прибыли от сотрудничества с иностранными правительствами".

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    Авторы инициативы считают, что Трамп своими действиями нарушает положение конституции США, запрещающее государственным чиновникам принимать подарки и вознаграждения от иностранных правительств.

    "Мы намерены положить конец этим нарушениям", — заявил старший демократ в юридическом комитете палаты представителей Джерри Надлер.

    По его словам, иск уже подписали около сотни представителей демократической фракции в конгрессе, однако подан он будет не раньше следующей недели.

    Напомним, после победы на президентских выборах Трамп заявил, что передаст свой бизнес под управление сыновей. 

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