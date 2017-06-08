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    Консервативная партия Великобритании лидирует накануне выборов - опрос

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    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (472)

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    Согласно данным последнего опроса, шансы консерваторов увеличить свое представительство в парламенте возрастают. Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня.
    Вестминстерский дворец в Лондоне
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Консервативная партия Великобритании лидирует с 42% против 35% у Лейбористской партии, свидетельствую данные последнего опроса YouGov накануне парламентских выборов, проведенного для газеты Times.

    Таким образом, шансы консерваторов увеличить свое представительство в парламенте возрастают.

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    Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня по инициативе консервативного правительства. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр страны Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.

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