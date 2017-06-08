Консервативная партия Великобритании лидирует накануне выборов - опрос

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Консервативная партия Великобритании лидирует с 42% против 35% у Лейбористской партии, свидетельствую данные последнего опроса YouGov накануне парламентских выборов, проведенного для газеты Times.

Таким образом, шансы консерваторов увеличить свое представительство в парламенте возрастают.

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Внеочередные всеобщие выборы в парламент Великобритании пройдут 8 июня по инициативе консервативного правительства. После того, как граждане страны на референдуме проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза, премьер-министр страны Тереза Мэй решила, что для предстоящих переговоров с Брюсселем необходимо единство в политическом Лондоне.