РФ представляет угрозу силам американским ПРО - Пентагон

КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Россия не угрожает силам ПРО США на американской территории, но представляет опасность для них в других регионах, заявил и.о. помощника министра обороны США Тодд Харви.

На слушаниях в конгрессе он заверил, что США за последние полвека "обеспечили стратегическую стабильность в плане безопасности сил (ПРО) на своей территории".

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"Что же касается наших сил в региональном контексте, Россия представляет угрозу для них. И у нас есть не только право, но и обязанность обеспечивать защиту этих сил", — сказал он.

Отношения НАТО с Россией обострились в марте 2014 года.

Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина страны предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству.