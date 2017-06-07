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    В мире

    Атаки в Тегеране устроили выходцы из Ирана

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    Заместитель главы национального совета безопасности Ирана Реза Сейфоллай заявил что террористы "были из частей Ирана и присоединились к "Исламскому государству".

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Исполнители атак в Тегеране были выходцами из Ирана, передает агентство Рейтер со ссылкой на местный телеканал.

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    "Что касается личностей совершивших атаки, я должен отметить, что они были из частей Ирана и присоединились к "Исламскому государству", — заявил заместитель главы национального совета безопасности Ирана Реза Сейфоллай (Reza Seifollhai).

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    Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана также подтвердили ликвидацию одного из нападавших. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея. В результате терактов погибли 13 и пострадали 43 человека.

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