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    В мире

    В Мьянме военный самолет разбился в море, судьба 116 человек неизвестна

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    Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой). Поисково-спасательная операция продолжается.
    Самолет C130-J
    wikipedia

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Обломки пропавшего военного самолета из Мьянмы, на борту которого было более 100 человек, обнаружены в море, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновника.

    "В настоящий момент они (спасатели) обнаружили обломки самолета в море, в 218 километрах от города Тавой", — цитирует агентство заявление представителя властей Мьянмы. Чиновник добавил, что поисково-спасательная операция продолжается.

    Самолет, летевший с южного побережья Мьянмы в Янгон, пропал с радаров, когда пролетал над морем в 20 милях западнее города Давэй (Тавой), сообщает агентство.

    Властями организована поисково-спасательная операция с участием морских судов и авиации, однако пока новой информации о самолете нет, говорится в сообщении. На борту самолета находилось 105 пассажиров и 11 членов экипажа.

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