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    Трамп выбрал нового главу ФБР

    (обновлено: )4610
    На своей официальной странице американский президент написал, что выдвинет на пост нового директора ФБР "человека с безупречными рекомендациями" Кристофера Рэя.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    ROBYN BECK / AFP

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет на пост главы ФБР Кристофера Рэя.

    "Я выдвину Кристофера Рэя, человека с безупречными рекомендациями, на пост нового директора ФБР", — написал Трамп на своей официальной странице в микроблоге Twitter.

    Twitter/Дональд Трамп

    Рэй получил юридическое образование в Йельском университете. Он занимал должность помощника генпрокурора США и возглавлял подразделение по расследованию уголовных дел с 2003 по 2005 год при президенте Джордже Буше-младшем. После завершения работы в минюсте Рэй вернулся к частной практике.

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    Предыдущий глава ведомства Джеймс Коми, который вел расследование в отношении Трампа на предмет якобы "связей с Россией", был уволен президентом в начале мая. Трамп заявил, что тот был неспособен выполнять свои обязанности.

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