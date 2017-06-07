В Турции задержан глава местного офиса Amnesty International

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Турецкие власти задержали главу местного офиса правозащитной организации Amnesty International Танера Кылыча по подозрению в причастности к попытке военного переворота 2015 года, говорится в заявлении организации.

Сообщается, что вместе с Кылычом во вторник в Измире были задержаны еще 22 сотрудника турецкого офиса организации.

"По причине отсутствия достоверных и приемлемых доказательств их причастности к международно признанным преступлениям мы призываем турецкие власти немедленно освободить Танера Кылыча и 22 юристов, а также снять с них все обвинения", — говорится в заявлении генерального секретаря организации Салила Шетти.

В ночь с 15 на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили Гюлена в организации попытки переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.