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    Генпрокурор США не исключает отставки из-за разногласий с Трампом

    (обновлено: )14110
    По информации американских СМИ, отношения между президентом Дональдом Трампом и генпрокурором Джеффом Сешнсом так накалились, что Сешнс недавно предложил, что может уйти в отставку.
    Джефф Сешнс
    wikipedia

    КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина. Генпрокурор США, глава министерства юстиции Джефф Сешнс не исключает своей отставки из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом, сообщил телеканал АВС News со ссылкой на собственные источники.

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    "Источники заявили ABC News, что отношения между президентом Дональдом Трампом и генпрокурором Джеффом Сешнсом стали настолько напряженными, что Сешнс недавно предложил, что может уйти в отставку", — сообщает телеканал.

    По его данным, напряженность связана с решением Сешнса устраниться от расследования "связей Трампа с Россией". Источники АВС заявляют, что Трамп недоволен решением Сешнса, а тот недоволен отношением президента.

    Министерство юстиции США отказалось от комментариев.

    Российского посла Сергея Кисляка на протяжении длительного времени изображали в американских СМИ как "проводника российского влияния". Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн ушел в отставку после того, как Белый дом объявил, что Флинн не полностью рассказал спецслужбам США о содержании беседы с Кисляком. Кроме того, генпрокурор Джефф Сешнс взял самоотвод от расследования "российских связей" окружения Трампа после того, как стало известно о рутинной встрече Сешнса с российским послом в бытность Сешнса сенатором.

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    Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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