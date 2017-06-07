Госдеп: США активно работают по противодействию вызовам со стороны РФ

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости Украина, Татьяна Калмыкова. В США идет активная межведомственная работа по тому, как противодействовать вызовам со стороны России, заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря Джон Хефферн.

"Фундаментальная политическая проблема заключается в том, что Россия не принимаем сложившийся порядок в Европе после окончания холодной войны, и это привело к агрессии в Грузии, Украине и привело к ряду враждебных активных действий. Одна из целей — ослабить демократические институты Запада", — сказал дипломат, выступая на конференции в Вашингтоне.

Ранее Россия неоднократно отрицала вмешательство во внутренние дела Украины и называла подобные обвинения неприемлемыми.

По мнению Хефферна, вторая цель РФ — "посеять беспорядок среди населения". "Третья — ограничить выбор (соседних с Россией — Ред.) стран, их стратегический выбор относительно членства в организациях", — добавил Хефферн.

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Он утверждает, что это отражается в поддержке определенных политических партий, в частности, в Европе, а также в использовании "фейковой" информации.

"Что мы пытаемся делать с этим… Российская кампания — это, безусловно, кампания в масштабах всего государства. Так что наш ответ должен быть такой же. В США идет активная межведомственная работа по тому, как противодействовать этим вызовам. Госдеп, минобороны, разведсообщества, правоохранительные органы работают вместе тесно здесь в США и в Европе", — подчеркнул Хефферн.

Ранее вице-президент США Майк Пенс причислил Россию к главным мировым угрозам.