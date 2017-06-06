США: Россия планировала госпереворот в Черногории

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Россия планировала совершить госпереворот в Черногории, заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Джон Хефферн.
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По его словам, об этом были проинформированы партнёры республики по НАТО.
Хефферн отметил, что в Черногории "в прошлом году собрались несколько российских агентов", и "власти Черногории проинформировали нас в НАТО о планировавшемся госперевороте в Черногории".
По заявлению американского дипломата, "российские агенты использовали разного рода механизмы для того, чтобы подорвать выборы" в Черногории.
Напомним, в понедельник Черногория официально стала членом НАТО. Ранее глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия "сильно вмешалась во внутренние дела" республики из-за намерения властей вступить в альянс.