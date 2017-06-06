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    США: Россия планировала госпереворот в Черногории

    (обновлено: )24705
    В госдепе США отметили, что в Черногории "в прошлом году собрались несколько российских агентов", и "власти Черногории проинформировали нас в НАТО о планировавшемся госперевороте в Черногории".
    Флаг Черногории
    montenegro-gb.ru

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Россия планировала совершить госпереворот в Черногории, заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США Джон Хефферн.

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд Трамп (слева направо на первом плане). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По его словам, об этом были проинформированы партнёры республики по НАТО. 

    Хефферн отметил, что в Черногории "в прошлом году собрались несколько российских агентов", и "власти Черногории проинформировали нас в НАТО о планировавшемся госперевороте в Черногории".

    По заявлению американского дипломата, "российские агенты использовали разного рода механизмы для того, чтобы подорвать выборы" в Черногории.

    Напомним, в понедельник Черногория официально стала членом НАТО. Ранее глава МИД Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия "сильно вмешалась во внутренние дела" республики из-за намерения властей вступить в альянс. 

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