РФ должна способствовать окончанию украинского конфликта - Теффт

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. США поддерживают "нормандский процесс" и ожидают, что Россия приложит усилия для реализации минских соглашений, заявил посол США в РФ Джон Теффт.

"Мы считаем, что Россия должна способствовать окончанию украинского конфликта, минские соглашения определяют для этого все рамки. Мы продолжим поддерживать нормандский формат", — сказал Теффт журналистам.

Посол США в РФ заявил, что ему неизвестно о других форматах по урегулированию в Украине, помимо "нормандского".

"Я не слышал ни о каких других форматах (помимо "нормандского"). "Нормандский формат" сохранится. Возможно, мы кого-то делегируем, чтобы этот человек работал с членами "нормандского формата", как это ранее делала Виктория Нуланд при администрации (президента США Барака) Обамы. Но пока решения (по этой кандидатуре) нет", — сказал Теффт журналистам.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Читайте также: Блокада Донбасса: итоги подведем… экономические

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.