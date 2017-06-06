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    Курс биткоина снова обновил исторический максимум

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    За последние 38 дней это уже 33-й раз, когда криптовалюта демонстрирует рост, за это время она выросла примерно на 144%. В текущем году стоимость биткоина выросла на 200%.
    Виртуальная валюта Биткоин (Bitcoin)
    REUTERS Benoit Tessier

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Курс виртуальной валюты биткоин во вторник обновил исторический максимум и сейчас торгуется по цене $2848 за единицу, сообщает Business Insider со ссылкой на проифльное издание Newsbtc.

    Александр Мороз
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    За последние 38 дней это уже 33-й раз, когда криптовалюта демонстрирует рост, за это время она выросла примерно на 144%, говорится в сообщении.

    В текущем году стоимость биткоина выросла на 200%.

    Укреплению курса биткоина к доллару по-прежнему способствует увеличение объема торгов в Японии. В апреле власти страны признали криптовалюту законным способом оплаты.

    Напомним, во время торгов 3 мая стоимость биткоина увеличилась сразу на 50% — до $1437.

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    Как сообщалось ранее, в Одессе появился первый в городе терминал для покупки и продажи биткоина.

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