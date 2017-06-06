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    Боевики ИГ взяли на себя ответственность за атаку в Мельбурне

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    В мельбурнском районе Брайтон произошли взрыв и стрельба, после чего неизвестный захватил в заложники женщину. Полиция Австралии рассматривает захват заложницы как "террористический инцидент".
    Полиция на месте нападения в Мельбурне
    @AhronYoung

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение в австралийском Мельбурне, передает в понедельник агентство Рейтер.

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    "Атаку в Мельбурне в Австралии совершил солдат ИГ", — передает агентство.

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    Полиция Австралии рассматривает захват заложницы в Мельбурне как "террористический инцидент".

    Ранее сообщалось, что в мельбурнском районе Брайтон произошли взрыв и стрельба, после чего неизвестный захватил в заложники женщину. В холле здания был обнаружен застреленный мужчина. В ходе спецоперации заложница была освобождена, а захвативший ее мужчина застрелен.

    Как сообщалось, ликвидированный злоумышленник Якуб Хайре (Yacqub Khayre) ранее был досрочно освобожден, отбыв часть срока за совершенное уголовное преступление. В досье сотрудников антитеррористического ведомства он фигурировал, как потенциально малоопасный.

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