В Стокгольме совершено нападение на полицейских: есть раненые

СТОКГОЛЬМ, 5 июн – РИА Новости, Людмила Божко. Два человека напали на полицейский патруль в понедельник вечером в микрорайоне Орста на юге Стокгольма, один из нападавших получил огнестрельное ранение, говорится в сообщении полиции Стокгольма.

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"Один из полицейских сделал предупредительный выстрел, один из нападавших доставлен в больницу с огнестрельными ранениями. Другой нападавший не пострадал", — отмечается в сообщении.

"В связи с тем, что полицейский патруль намеревался остановить и проконтролировать транспортное средство в Орсте, они подверглись нападению со стороны двух человек", — пояснила шведской газете Expressen представитель полиции Эва Нильссон.

По ее словам, после этого полиция открыла огонь из соображений самообороны.

Шведские СМИ ранее сообщили о стрельбе в полицейских, что позже опровергли эту информацию.

Ранее в Мельбурне вооруженный мужчина открыл стрельбу, в результате чего был убит человек, несколько полицейских получили ранения.

Кроме того, в Орландо четыре человека стали жертвами вооруженного преступника, устроившего стрельбу, сам нападавший был ликвидирован полицией.