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    США о ситуации с Катаром: Персидский залив должен устранить разногласия

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    Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал станы Персидского залива сесть вместе за стол переговоров и устранить возникшие разногласия.
    Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон после заявлений ряда стран Персидского залива о разрыве дипотношений с Катаром призвал государства региона к единству, передает агентство Франс Пресс.

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    "Мы, разумеется, призываем стороны сесть вместе за стол переговоров и устранить эти разногласия", — приводит агентство заявление Тиллерсона, которое он сделал в Сиднее.

    "Если есть какая-либо роль, которую мы можем сыграть в отношении помощи в устранении проблем, то мы считаем, что важно, чтобы Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива оставался единым", — также отметил Тиллерсон.

    В понедельник Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических и консульских отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и действиях по дестабилизации внутренней ситуации в этих арабских государствах.

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