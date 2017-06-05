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    Deutsche Bank не ответил на запрос конгресса США о счетах Трампа - СМИ

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    По информации источника в комитете по финансам в палате представителей США, юридический консультант Deutsche Bank подтвердил получение письма Палаты представителей 23 мая 2017 года, но не передал содержательного ответа на запрос.
    Deutsche Bank
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Крупнейший банк Германии Deutsche Bank не ответил на запрос демократов в палате представителей США, которые просили предоставить информацию о счетах президента США Дональда Трампа, чтобы установить возможную связь с Россией, передает агентство Рейтер.

    Экс-директор ФБР Джеймс Коми
    Gabriella Demczuk/The New York Times
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    Ранее сообщалось, что демократы в комитете по финансам в палате представителей США направили письмо генеральному директору Deutsche Bank Джону Крайану с просьбой предоставить информацию о счетах президента Трампа.

    "Юридический консультант Deutsche Bank подтвердил получение нашего письма 23 мая 2017 года, но не передал содержательного ответа на наш запрос", — сообщил один из членов комитета агентству.

    Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая Трамп не отправил его в отставку ввиду "утраты доверия". По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию "вмешательства России" в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.

    Американские спецслужбы ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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