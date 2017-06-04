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    Лондонская полиция проводит спецоперацию

    Тема:

    Теракт на Лондонском мосту (165)

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    По данным канала, полиция обыскивает дом одного из террористов, устроивших нападение на Лондонском мосту накануне. В настоящее время улица у дома остается перекрытой.
    Лондонская полиция проводит спецоперацию
    news.sky.com

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Полиция британской столицы проводит обыски в одном из домов в районе Баркинг на западе Лондона, сообщает телеканал Sky News, ведущий трансляцию с места событий.

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    По данным канала, полиция обыскивает дом одного из террористов, устроивших нападение на Лондонском мосту накануне.

    "Источники Sky News подтвердили, что полиция проводит обыск в доме одного из участников атаки", — сообщил телеканал.

    Также Sky News приводит слова очевидца, который ранее утром слышал громкие хлопки в месте, где проводится операция. По неподтвержденным данным, это могли быть произведенные полицией контролируемые взрывы.

    В настоящее время улица остается перекрытой, полиция продолжает работу.

    Проведение операции подтвердила глава МВД страны Амбер Радд. "После вчерашней атаки (в городе) проводятся мероприятия", — сказала она в интервью телеканалу ITV.

    В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.

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