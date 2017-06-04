Лондонская полиция проводит спецоперацию

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Полиция британской столицы проводит обыски в одном из домов в районе Баркинг на западе Лондона, сообщает телеканал Sky News, ведущий трансляцию с места событий.

По данным канала, полиция обыскивает дом одного из террористов, устроивших нападение на Лондонском мосту накануне.

"Источники Sky News подтвердили, что полиция проводит обыск в доме одного из участников атаки", — сообщил телеканал.

Также Sky News приводит слова очевидца, который ранее утром слышал громкие хлопки в месте, где проводится операция. По неподтвержденным данным, это могли быть произведенные полицией контролируемые взрывы.

В настоящее время улица остается перекрытой, полиция продолжает работу.

Проведение операции подтвердила глава МВД страны Амбер Радд. "После вчерашней атаки (в городе) проводятся мероприятия", — сказала она в интервью телеканалу ITV.

В субботу вечером автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выйдя из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. В результате теракта погибли семь человек, 48 ранены, некоторые в тяжелом состоянии.