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    В мире

    Ким Чен Ын пообещал превратить США в пепел

    (обновлено: )53142
    По словам Ким Чен Ына, если КНДР нанесет упреждающий удар, то "будут полностью и немедленно уничтожены не только вооруженные силы США в Южной Корее и прилегающих районах, но и континентальная часть Америки".
    Ким Чен Ын
    REUTERS Damir Sagolj

    КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Глава Северной Кореи КИм Чен Ын заверил, что США не смогут отразить или перехватить северокорейские ракеты, информирует северокорейское агентство KCNA.

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    "В случае нанесения нами супермощного упреждающего удара будут полностью и немедленно уничтожены не только вооруженные силы США в Южной Корее и прилегающих районах, но и континентальная часть Америки. Они превратятся в пепел", — говорится в сообщении.

    При этом представитель стратегических войск Корейской народной армии назвал испытания Вашингтоном системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет серьезной военной провокацией.

    Напомним, ранее Совет безопасности ООН расширил санкционный список, действующий в отношении Северной Кореии (КНДР).

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