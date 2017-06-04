Ким Чен Ын пообещал превратить США в пепел

КИЕВ, 4 июн — РИА Новости Украина. Глава Северной Кореи КИм Чен Ын заверил, что США не смогут отразить или перехватить северокорейские ракеты, информирует северокорейское агентство KCNA.

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"В случае нанесения нами супермощного упреждающего удара будут полностью и немедленно уничтожены не только вооруженные силы США в Южной Корее и прилегающих районах, но и континентальная часть Америки. Они превратятся в пепел", — говорится в сообщении.

При этом представитель стратегических войск Корейской народной армии назвал испытания Вашингтоном системы перехвата межконтинентальных баллистических ракет серьезной военной провокацией.

Напомним, ранее Совет безопасности ООН расширил санкционный список, действующий в отношении Северной Кореии (КНДР).