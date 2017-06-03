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    США придется быть участником Парижского соглашения до 2021 г - СМИ

    Тема:

    Парижское соглашение по климату: минус США (15)

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    Только через три года после того, как страна заявила о своем желании выйти из Парижского климатического соглашения, она может покинуть членство. Далее потребуется еще год для официального уведомления о том, что отзыв вступил в силу.
    Флаг США
    flickr.com/ Big Bob Burns

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Выход из Парижского климатического соглашения США смогут осуществить лишь в 2020 году, пишет агенство АВС News, ссылаясь на статью 28 документа о процедуре выхода из соглашения.

    День независимости США
    GABRIELLE LURIE / AFP
    Здесь нечестно играют. США вышли из Парижского соглашения по климату

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    По данным издания, лишь через три года после того, как страна заявила о своем желании выйти из Парижского климатического соглашения, она может покинуть членство.

    Далее потребуется еще год для официального уведомления о том, что отзыв вступил в силу.

    Таким образом, как отмечает издание, США придется быть участником сделки до конца 2020 года, вскоре после следующих президентских выборов.

    Напомним, 1 июня президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

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