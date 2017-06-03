США придется быть участником Парижского соглашения до 2021 г - СМИ

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Выход из Парижского климатического соглашения США смогут осуществить лишь в 2020 году, пишет агенство АВС News, ссылаясь на статью 28 документа о процедуре выхода из соглашения.

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По данным издания, лишь через три года после того, как страна заявила о своем желании выйти из Парижского климатического соглашения, она может покинуть членство.

Далее потребуется еще год для официального уведомления о том, что отзыв вступил в силу.

Таким образом, как отмечает издание, США придется быть участником сделки до конца 2020 года, вскоре после следующих президентских выборов.

Напомним, 1 июня президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.