наверх
01.06.201716:33
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    США при выдаче виз будут проверять соцсети заявителей

    (обновлено: )4810
    В соответствии с новыми процедурами, консульские должностные лица могут запросить все предыдущие номера паспортов, данные социальных сетей за 5 лет, адреса электронной почты и номера телефонов.
    Флаг США
    flickr.com/ Big Bob Burns

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Госдеп США выпустил новую анкету для заявителей на получение визы, сообщает Reuters.

    Загранпаспорт
    УНИАН
    Где безвиз, там успех, а где визы – потери

    В новой анкете должны быть данные социальных сетей за последние пять лет и биографическая информация за 15 лет.

    В соответствии с новыми процедурами, консульские должностные лица могут запросить все предыдущие номера паспортов, данные социальных сетей за 5 лет, адреса электронной почты и номера телефонов, биографическую информацию за последние 15 лет, включая адреса, места работы и историю путешествий.

    "Должностные лица будут запрашивать дополнительную информацию, если определят, что такая информация необходима для подтверждения личности или проведения более строгой проверки национальной безопасности", — заявил в официальный представитель Госдепартамента.

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что визовый режим с Россией необходимо ввести как можно скорее.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обыск в офисе интернет-провайдера Wnet
    Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Штурм львовского облсовета
    "Нацкорпус" и добробаты: штурмы во Львове и Киеве
    Экс-премьер Украины Арсений Яценюк
    Стокгольмский арбитраж по газовому спору Украины и РФ
    Флаг Нидерландов
    Украина - ЕС: без виз, но не без правил