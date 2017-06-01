США при выдаче виз будут проверять соцсети заявителей

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Госдеп США выпустил новую анкету для заявителей на получение визы, сообщает Reuters.

В новой анкете должны быть данные социальных сетей за последние пять лет и биографическая информация за 15 лет.

В соответствии с новыми процедурами, консульские должностные лица могут запросить все предыдущие номера паспортов, данные социальных сетей за 5 лет, адреса электронной почты и номера телефонов, биографическую информацию за последние 15 лет, включая адреса, места работы и историю путешествий.

"Должностные лица будут запрашивать дополнительную информацию, если определят, что такая информация необходима для подтверждения личности или проведения более строгой проверки национальной безопасности", — заявил в официальный представитель Госдепартамента.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что визовый режим с Россией необходимо ввести как можно скорее.