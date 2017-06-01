В гробу президента Качиньского нашли фрагменты тел еще двух человек

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В гробу погибшего в авиакатастрофе под Смоленском президента Польши Леха Качиньского были найдены фрагменты тел двух других людей.

Как заявил заместитель генерального прокурора страны Марек Пащонек на пресс-конференции в Варшаве, прокуратура устанавливает возможную вину российских медиков в связи с захоронением останков жертв смоленской катастрофы в разных гробах, России направлен запрос о правовой помощи.

"Ведется отдельное разбирательство об ответственности российских медиков. Мы направили в Россию запрос о правовой помощи", — сказал он.

В последние дни в польских СМИ появилась информация об обнаружении в могилах жертв смоленской авиакатастрофы останков других погибших в ходе трагедии. В частности, останки нескольких человек найдены в могилах депутата сейма Александры Наталли-Щвят, генералов Бронислава Квятковского и Влодзимежа Потащиньского, стюардессы Натальи Янушко. В одной могиле оказались захоронены останки полевого епископа Войска Польского Тадеуша Плоского и православного ординария Войска Польского Мирона Ходаковского.

Эксгумации останков жертв катастрофы ведутся в рамках нового расследования причины крушения самолета, проводимого в Польше. Первыми в ноябре 2016 года были эксгумированы останки президента Леха Качиньского и его супруги Марии. Уже выяснилось, что два человека были похоронены в могилах не под своими именами. Прокуратуре предстоит провести эксгумацию останков еще около 70 человек — тех, кто не был кремирован и не был эксгумирован ранее. По словам Пащонека, эксгумации будут завершены в апреле 2018 года.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.