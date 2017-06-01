"Мягкость без границ". В Мексике выпустят туалетную бумагу с Трампом

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. В Мексике готовят к выпуску туалетную бумагу с изображением президента США Дональда Трампа.

Предприниматель Антонио Батталья зарегистрировал торговую марку "Трамп", под которой будет выпускать средство гигиены, выражая таким образом недовольство миграционной политикой американского лидера.

"В начале своей предвыборной кампании, Трамп говорил, что мексиканцы — насильники и преступники, не говоря уже и о других оскорблениях, в наш адрес, которыми он воспользовался, чтобы впечатлить свой электорат. Это вызвало недовольство и отвращение в Мексике. Я хотел сделать что-то, что вызвало бы позитивный отклик и принесло бы пользу мигрантам — людям, которых Трамп оскорбил своими нелестными комментариями", — цитирует El Mundo Батталью.

Предприниматель сообщил, что продукция будет выпускаться под слоганами — "Мягкость без границ" и "Это та стена, за которую мы заплатим". 30% от дохода бизнесмен будет перечислять на поддержку мигрантов.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы предотвратить нелегальную миграцию. Трамп считает, что за стену должна заплатить Мексика, но мексиканское правительство заявляет, что не намерено этого делать. Пока что за стену будут платить американские налогоплательщики: в текущем 2017 финансовом году на эти цели планируется выделить до 1,5 миллиарда долларов.