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    Телеведущая лишилась работы за "отрубленную" голову Трампа

    (обновлено: )14710
    CNN решил разорвать соглашение с Кэти Гриффин, касающееся ее появления в программе New Year's Eve. Телеканал также назвал поведение женщины "отвратительным".
    Кэти Гриффин с муляжом окровавленной головы президента США Дональда Трампа
    tmz.com/Tyler Shields

    КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Телеканал CNN разорвет сотрудничество с женщиной-комиком Кэти Гриффин, которая сфотографировалась с муляжом окровавленной головы президента США Дональда Трампа.

    "CNN решил разорвать соглашение с Кэти Гриффин, касающееся ее появления в нашей программе New Year's Eve", — говорится в заявлении.

    Телеканал назвал поступок Гриффин "отвратительным", несмотря на то что женщина принесла извинения за произошедшее.

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    Ранее информационный портал TMZ опубликовал фотографии Гриффин, которые были сделаны фотографом Тайлером Шилдсом, известным своими провокационными работами. Как сообщается на сайте портала, в ходе фотосессии Гриффин пошутила, что после публикации снимков Шилдсу и ей придется бежать в Мексику, чтобы не попасть в тюрьму. Также читателям предложили проголосовать и дать оценку фотографиям. Согласно запущенному на сайте издания голосованию, 78% читателей посчитали, что эти снимки "заходят слишком далеко", 22% считают, что это "честная игра". Всего на данный момент на сайте проголосовали почти 138 тысяч человек.

    Гриффин извинилась за публикацию, признав, что "перешла черту".

    ​Напомним, по данным социологического опроса Reuters/Ipsos, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до минимальных значений с момента его инаугурации 20 января.

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