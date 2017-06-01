Телеведущая лишилась работы за "отрубленную" голову Трампа

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости Украина. Телеканал CNN разорвет сотрудничество с женщиной-комиком Кэти Гриффин, которая сфотографировалась с муляжом окровавленной головы президента США Дональда Трампа.

"CNN решил разорвать соглашение с Кэти Гриффин, касающееся ее появления в нашей программе New Year's Eve", — говорится в заявлении.

Телеканал назвал поступок Гриффин "отвратительным", несмотря на то что женщина принесла извинения за произошедшее.

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Ранее информационный портал TMZ опубликовал фотографии Гриффин, которые были сделаны фотографом Тайлером Шилдсом, известным своими провокационными работами. Как сообщается на сайте портала, в ходе фотосессии Гриффин пошутила, что после публикации снимков Шилдсу и ей придется бежать в Мексику, чтобы не попасть в тюрьму. Также читателям предложили проголосовать и дать оценку фотографиям. Согласно запущенному на сайте издания голосованию, 78% читателей посчитали, что эти снимки "заходят слишком далеко", 22% считают, что это "честная игра". Всего на данный момент на сайте проголосовали почти 138 тысяч человек.

Гриффин извинилась за публикацию, признав, что "перешла черту".

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB — Kathy Griffin (@kathygriffin) 30 мая 2017 г.

​Напомним, по данным социологического опроса Reuters/Ipsos, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до минимальных значений с момента его инаугурации 20 января.