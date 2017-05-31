Тюрьмам Нидерландов не хватает заключенных - СМИ

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. В Нидерландах до конца лета закроют пять тюрем из-за малого количества заключенных, пишет Independent со ссылкой на местные СМИ.

Правительство уже ликвидировало 19 исправительных учреждений в 2013 году. В прошлом году, чтобы сохранить рабочие места и не закрывать тюрьмы, 240 человек были переведены для отбывания наказания из Норвегии в Нидерланды.

Сообщается, что в случае очередного сокращения числа тюрем работу потеряют почти две тысячи человек. Лишь 700 из них могут перевестись на другие должности в системе правоохранительных органов.

Министр юстиции страны Ард ван дер Стер заявил что содержание пустующих тюрем становится для властей слишком обременительным.

По данным газеты, на данный момент около 11,6 тысячи голландцев находятся в местах заключения. Число приговоренных к тюремному сроку продолжает снижаться с 2004 года.

Как отмечает издание, среди факторов, которые способствуют этому процессу, нестрогие нормы законодательства по обороту и применению наркотических средств, предпочтения в пользу реабилитации, а не наказания при вынесении судебных решений, а также развитая система мониторинга приговоренных лиц с помощью электронных устройств.

Как сообщалось ранее, в российских тюрьмах удерживаются более 4600 граждан Украины.