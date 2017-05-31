Додон надеется "исправить ошибку" с высылкой дипломатов РФ из Молдавии

КИЕВ, 31 мая — РИА Новости Украина. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что рассчитывает исправить ошибку правительства республики в решении выслать из страны пять российских дипломатов.

Посольство России в Молдавии в понедельник, 29 мая, получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. Как заявил премьер Молдавии Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом президент республики Игорь Додон заявил РИА Новости, что осуждает такие действия молдавского правительства. По словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, в России рассматривают эти шаги как прямую провокацию отдельных сил Молдавии против курса президента Додона и адекватно ответят на действия Кишинева.

"Если в результате безответственных действий правительства российский рынок закроется, то десятки и сотни фермеров обанкротятся. Завтра отправляюсь в Российскую Федерацию. Попробую снова исправить ошибку евроунионистов из Кишинева", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Додон отправляется в Санкт-Петербург, где примет участие в экономическом форуме. Ранее он заявил, что надеется обсудить с лидером России Владимиром Путиным высылку российских дипломатов из республики.