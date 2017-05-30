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    Статую Русалочки в Копенгагене покрасили в красный цвет

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    Перед статуей, которая является одной из самых известных туристических достопримечательностей Копенгагена, на песке также написано красной краской несколько слов о Дании и о защите китов на Фарерских островах.
    Ida Marie Odgaard / Scanpix Denmark / AFP

    КИЕВ, 30 мая – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Знаменитую статую Русалочки в Копенгагене окрасили в красный цвет в ночь на вторник, сообщает датское информационное агентство Ritzau.

    "Я могу сказать, что она, в любом случае, больше не окрашена в бронзовый цвет. Позвонила и сообщила об этом газета Ekstra bladet. Мы едем туда и видим, что Русалочка действительно окрашена в красный цвет", — сказал агентству дежурный офицер полиции Копенгагена Томас Тарпгорд.

    Как поясняет датская газета Ekstra bladet, сообщение в полицию поступило в 08.30 (по Киеву). На фотографии, опубликованной в газете, видно, что перед статуей на песке неизвестные написали также красной краской о Дании и о защите китов на Фарерских островах. Сообщается, что ответственность за совершенное никто на себя не взял, подозреваемых в совершенном пока нет.

    politiken.dk

    Статуя Русалочки установлена в 1912 году и является одной из самых известных туристических достопримечательностей Копенгагена. За прошедшие годы она оказывалась жертвой вандализма не раз. В 1964 году ей отпилили голову, в 1984 году такая же участь постигла ее правую руку, в 1998 году опять отпилили голову, и в 2003 году Русалочка упала со своей опоры, пострадав от взрыва.

    Ранее сообщалось, что в Одессе украли мини-статую бравого солдата Швейка.

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