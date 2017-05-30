Макрон готов "лечь под Меркель" в вопросах внешней политики - Рудяков

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В итальянской Таормине завершился саммит G7. Участники приняли итоговую декларацию, в которой отметили важность борьбы с терроризмом, укрепление противостояния ИГ в Сирии и Ираке, а также не исключили усиления санкций в отношении РФ в случае невыполнения минских соглашений.

Эксперты отмечают, что нынешний саммит оказался наиболее бесполезным из всех и не принес никаких конкретных решений основных проблем. Так что теперь все внимание будет направлено на встречу "Большой Двадцатки" в Гамбурге.

Итоги саммита для Европы прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор информационно-аналитического центра "Перспектива" Павел Рудяков.

"Буквально вчера Меркель заявила, что теперь европейцы не должны полагаться на кого-то, а должны позаботиться о себе сами. Это фактически риторический демарш в адрес Америки. Потому что раньше ни Германия, ни Европа о безопасности своей не заботились, им главное было своевременно перечислять деньги в НАТО. И в основе этой реплики Меркель лежать финансовые проблемы. Поддержка этой позиции в ЕС есть со стороны Франции, насколько мне известно. Макрон готов "лечь под Меркель" во внешней политике и политике безопасности. И идти в русле той политики, которую предлагает Меркель", — отметил эксперт.