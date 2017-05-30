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    Тигр загрыз смотрительницу зоопарка в Великобритании

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    В полиции графства Кембриджшир отметили, что инцидент "не кажется подозрительным". В связи с трагедией посетителей зоопарка Hamerton Zoo Park пришлось эвакуировать.
    Тигр в зоопарке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. Смотрительница зоопарка в графстве Кембриджшир в Англии погибла в результате нападения тигра, который вошел в вольер, сообщает телерадиокомпания Би-би-си.

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    Инцидент произошел в зоопарке Hamerton Zoo Park, посетителей пришлось эвакуировать из зоопарка.

    "Тигр вошел в вольер вместе со смотрителем. К сожалению, смотрительница зоопарка погибла на месте", — приводит телеканал слова представителей полиции графства. По словам полиции, животное не выходило за границы вольера.

    Также полиция сообщила, что инцидент "не кажется подозрительным".

    "Представляется, что это был несчастный случай", — говорится в заявлении зоопарка. "Ни разу в ходе инцидента животные не покидали своих вольеров, и ни разу общественной безопасности что-либо угрожало", — также сообщается в заявлении.

    Представители зоопарка заявили о проведении расследования. Парк будет закрыт в течение следующего дня.

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