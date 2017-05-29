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    Президент Эквадора назвал Ассанжа "хакером"

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    По словам нового президента Эквадора Ленина Морено, он относится с уважением к ситуации, в которой находится Ассанж, которая призывает соблюдать его права человека, но также интересно знать, "уважает ли он ситуацию, в которой он пребывает".
    Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
    Jack Taylor / AFP

    КИЕВ, 29 мая — РИА Новости Украина. Новый президент Эквадора Ленин Морено назвал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа "хакером", заявляя, тем не менее, что он имеет право оставаться в посольстве страны в Лондоне, передает агентство Рейтер.

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    "Господин Ассанж — хакер. Это то, что мы отвергаем, и я лично отвергаю", — приводит агентство слова Морено. "Но я отношусь с уважением к ситуации, в которой он находится, которая призывает соблюдать его права человека, но также мы спрашиваем, уважает ли он ситуацию, в которой он пребывает", — добавил президент.

    Ленин Морено, победивший в ходе второго тура президентских выборов в Эквадоре 2 апреля, 24 мая торжественно вступил в должность главы государства на ближайшие четыре года.

    Ранее сообщалось, что в пятницу Морено обратился к Ассанжу с просьбой не вмешиваться во внутреннюю политику Эквадора. Также будучи избранным президентом, Морено уже призывал Ассанжа уважать условия предоставленного ему убежища в посольстве страны в Лондоне и не вмешиваться в политику государства.

    Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне — тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

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