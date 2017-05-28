British Airways сообщила причины компьютерного сбоя и массовой отмены рейсов

КИЕВ, 28 мая — РИА Новости Украина. Неполадки с компьютерной системой, приведшие к отмене всех вылетов авиакомпании British Airways из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик, вызваны перебоями в электроснабжении, сообщил генеральный директор авиакомпании Алекс Круз.

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В субботу компания отменила все вылеты из Хитроу и Гатвик сначала до 18.00 по местному времени (20.00 по Киеву), а затем и до конца дня. Сообщалось, что в Хитроу застряли сотни пассажиров. Кроме того, помимо рейсов в Лондоне, были задержаны и отложены рейсы британской авиакомпании из других городов мира.

"Сегодня у нас произошел крупный сбой компьютерных систем, который серьезно дезорганизовал наши операции по всему миру. Команды наших техников безустанно работают над тем, чтобы исправить проблемы. Мы полагаем, что главной причиной стала проблема с подачей электроэнергии, и у нас нет никаких свидетельств, указывающих на хакерскую атаку", — сказал Круз в ходе видеообращения, распространенного в микроблоге авиакомпании в Twitter.

Он извинился перед клиентами компании за причиненные неудобства и поблагодарил их за проявленное терпение.

Кроме того, авиакомпания заявила, что постарается в воскресенье работать по расписанию с рейсами из лондонского аэропорта "Гатвик" и с большинством рейсов в крупнейшей лондонской гавани "Хитроу". Последствия неполадок в компьютерной системе в основном устранены.

"На данном этапе мы намерены работать по расписанию, приближенному к нормальному, с рейсами из "Гатвика" и с большинством наших рейсов в "Хитроу", — говорится в сообщении компании, размещенном на ее сайте.

В BA пояснили, что за ночь постараются переместить ряд самолетов и экипажей в Лондон, однако это в свою очередь может привести к другим нарушениям в расписании.

При этом компания предупредила пассажиров, что им необходимо заранее убедиться, что их рейс не отменен и не перенесен, прежде чем приезжать в аэропорт.

British Airways добавила, что пассажиры рейсов в и из "Гатвика" или "Хитроу" при желании могут перенести свой полет на любую другую дату вплоть до 10 июня, даже если их рейс будет осуществляться по расписанию. Пассажиры, которые должны были лететь 27 мая, но не смогли этого сделать из-за сбоя, смогут сдать свои билеты или обменять на другие рейсы до ноября.