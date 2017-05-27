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    Страны G7 продолжат помогать Украине внедрять реформы

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    Саммит G7 на Сицилии: итоги (14)

    (обновлено: )11501
    В итоговом коммюнике саммита G7, который состоялся в итальянской Таормине на Сицилии, говорится, что главы государств и правительств стран "Большой семерки" приветствуют достигнутый прогресс Киева.
    Саммит G7 в Сицилии
    REUTERS Philippe Wojazer

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) выразили готовность и дальше помогать Украине с внедрением реформ.

    Саммит G7 в Сицилии
    Miguel MEDINA / AFP
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    Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7, который состоялся в итальянской Таормине на Сицилии.

    "Мы сохраняем наше обязательство оказывать помощь Украине во внедрении ее амбициозной и, тем не менее, необходимой повестки дня реформ, и мы приветствуем достигнутый на данный момент прогресс Киева", — отметили лидеры "Группы Семи", передает УНИАН.

    Ранее сообщалось, что главы государств и правительств стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) отметили роль Российской Федерации в конфликте в Украине для установления мира.
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