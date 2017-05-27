Страны G7 отметили роль России в восстановлении мира в Украине

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Главы государств и правительств стран "Большой семерки" (США, Великобритания, Канада, Франция, Италия, Германия и Япония) отметили роль Российской Федерации в конфликте в Украине для установления мира.

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Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7, который состоялся в итальянской Таормине на Сицилии.

"Мы отмечаем ответственность Российской Федерации в конфликте и подчеркиваем ее роль, которую она должна сыграть, чтобы восстановить мир и стабильность", — отметили лидеры "Группы Семи", передает УНИАН.

Напомним, в итоговой декларации саммита G7 говорится, что страны "Большой семерки" готовы усилить санкции в отношении России по Украине, если потребуется.