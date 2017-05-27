Белый дом ищет юристов для контроля над публикациями Трампа в соцсетях

КИЕВ, 27 мая – РИА Новости Украина. Белый дом может нанять юристов, которые будут контролировать публикации президента Дональда Трампа в социальных сетях, сообщает Washington Post.

По данным источников издания, администрация рассматривает возможность сбора команды юристов, которые бы просматривали и в случае необходимости корректировали посты президента. Как сообщил газете один из советников президента США, это позволит создать такую систему, чтобы сообщения "не летели (напрямую) из сознания президента во вселенную".

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Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании активно общался с избирателями посредством микроблога Twitter и вопреки ожиданиям после избрания продолжает регулярно прибегать к социальным сетям. Многие сообщения Трампа, в частности, о том, что предыдущая администрация прослушивала его президентскую кампанию или предупреждение в адрес экс-главы ФБР Джеймса Коми.