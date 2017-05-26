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    В мире

    Большинство американцев считают Россию врагом - опрос

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    Как отмечается, почти все опрошенные (93%) считают, что главный враг США - это Северная Корея, следом идут Иран (80%) и Сирия (76%).
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Около 64% американцев относят Москву в число врагов Вашингтона, говорится в новом опросе Fox News.

    Опрос был проведен 21-23 мая среди случайно выбранных 1 тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность +/- 3%.

    Почти все опрошенные (93%) считают, что главный враг США — это Северная Корея, следом идут Иран (80%) и Сирия (76%). Эти страны, по мнению американцев, являются тремя главными врагами США.

    На четвертом месте оказалась Россия (64%). В 2013 году, сообщает Fox News, этот показатель составлял 40%.

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