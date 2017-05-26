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    Цена на нефть марки Brent подает на фоне решения нефтедобывающих стран

    (обновлено: )13301
    По состоянию на 6.33 по Киеву, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до 50,89 доллара за баррель.
    Нефть
    RIA News Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мая — РИА Новости Украина. Мировые цены на нефть продолжают снижаться на фоне решения нефтедобывающих стран продлить соглашение о сокращении добычи на девять месяцев на прежних условиях, что не принесло рынку никаких сюрпризов; нефть марки Brent впервые с 15 мая опустилась ниже отметки в 51 доллар за баррель, свидетельствуют данные торгов.

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    По состоянию на 6.33 по Киеву, стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась до 50,89 доллара за баррель, впервые с 15 мая опустившись ниже отметки в 51 доллар за баррель.

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    Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,90% — до 48,46 доллара за баррель.

    На прошедшей в четверг встрече в Вене все участники венского соглашения согласились продлить сокращение нефтедобычи на девять месяцев — до конца первого квартала 2018 года.

    ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня для стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе РФ — на 300 тысяч. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления.

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