Более 100 человек погибли, 36 пропали без вести при ударе коалиции под Мосулом

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Тридцать шесть человек остаются в списках пропавших без вести помимо подтвержденной цифры более чем в 100 погибших при ударе коалиции под иракским Мосулом, говорится в заявлении коалиции под руководством США по борьбе с ИГ.

При этом, по данным коалиции, мирные жители погибли из-за детонации взрывчатки, заложенной ИГ, а не от снаряда коалиции. Утверждается, что боевики ИГ спровоцировали удар, предварительно заложив взрывчатку.

"Расследование удара коалиции 17 марта в округе иракского Мосула Аль-Джадида установило, что вторичный взрыв спровоцировал обрушение, в котором погибли два снайпера ИГ, 101 мирный житель из числа тех, кто прятался на первых этажах здания, и четыре мирных жителя из соседнего здания. Пропали без вести 36 мирных граждан, которые, предположительно, были в здании, соединенном с тем, которое подверглось удару", — говорится в заявлении.

"Расследование установило, что ИГ заложило большое количество взрывчатки в здание, где было много мирных жителей, а затем атаковало оттуда иракские силы", — говорится в релизе.

Утверждается, что коалиция и иракские силы не знали о присутствии мирных жителей в здании, которое подверглось удару. Коалиция использовала одну бомбу типа GBU-38. "Детонация GBU-38 на верхнем этаже здания привела к воспламенению большого количества взрывчатого вещества, которое боевики ИГ заложили в доме втайне от коалиции", — говорится в сообщении.

Анализ после взрыва помог установить, что взрывчатка относилась к типу, который часто использовало ИГ, но не применяла коалиция, говорится в документе.

Командующий войсками коалиции генерал-майор США Джо Мартин выразил соболезнования в связи с гибелью мирных жителей. "Коалиция предпринимает все мыслимые усилия, чтобы защитить мирных граждан. Лучший способ защитить мирных жителей — нанести поражение ИГ", — заявил генерал.