В Ирландии появилась вакансия обнимателя котов

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Ветеринарная клиника Just Cat в ирландском Дублине открыла вакансию обнимателя котов, которые попали туда на лечение. Объявление опубликовано на сайте ветклиники.

Обнимателем может работать человек, который обожает кошек, способен накормить бездомное животное и испытывает радость и наслаждение от ухода за питомцами. Также соискатель должен обладать мягким голосом, нежными руками, уметь успокоить взволнованного пациента и различать оттенки мяуканья. В клинике занимаются только.

Приветствуется наличие ветеринарного образования.

Ранее сообщалось, что черный кот прервал общение мэра столицы Латвии Нила Ушакова с народом во время программы "Прямые вопросы". Животное как ни в чем не бывало прошлось по столу и принялось пить содержимое чашки под удивленным взглядом хозяина.