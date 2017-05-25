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    В Ирландии появилась вакансия обнимателя котов

    (обновлено: )12630
    Ветеринарная клиника, которая опубликовала необычну вакансию, отмечает, что обниматель кошек должен обладать мягким голосом, нежными руками, уметь успокоить взволнованного пациента и различать оттенки мяуканья.
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    Кот. Архивное фото
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    КИЕВ, 25 мая — РИА Новости Украина. Ветеринарная клиника Just Cat в ирландском Дублине открыла вакансию обнимателя котов, которые попали туда на лечение. Объявление опубликовано на сайте ветклиники.

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    Обнимателем может работать человек, который обожает кошек, способен накормить бездомное животное и испытывает радость и наслаждение от ухода за питомцами. Также соискатель должен обладать мягким голосом, нежными руками, уметь успокоить взволнованного пациента и различать оттенки мяуканья. В клинике занимаются только.

    Приветствуется наличие ветеринарного образования.

    Ранее сообщалось, что черный кот прервал общение мэра столицы Латвии Нила Ушакова с народом во время программы "Прямые вопросы". Животное как ни в чем не бывало прошлось по столу и принялось пить содержимое чашки под удивленным взглядом хозяина.

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